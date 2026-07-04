C’è un cortocircuito, forse, alla base della tragedia di Barrabisa.

L’incendio che è costato la vita all’operaio palaese Giorgio Menna potrebbe essere stato innescato dal surriscaldamento di un dispositivo alimentato dall’energia elettrica. E non escluso che la vittima, 38 anni, possa avere inalato un quantitativo di monossido di carbonio che lo ha stordito o possa essere caduto nel tentativo di uscire dalla villetta nella frazione di Palau.

I figli dell’operaio – di 9 e 12 anni – hanno cercato di dare l’allarme, sono usciti in strada e hanno chiamato il nonno. L’uomo si è precipitato nella casa ma il fuoco e il fumo avevano ormai invaso l’edificio impedendo l’accesso.

La squadra dei rilievi scientifici della Polizia di Stato ha iniziato gli accertamenti nel tardo pomeriggio, le indagini dovranno chiarire la causa del rogo e la ragione della velocissima propagazione delle fiamme. L’inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzioni di Tempio, Alessandro Bosco.

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