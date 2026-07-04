il dramma
04 luglio 2026 alle 18:45aggiornato il 04 luglio 2026 alle 18:48
San Teodoro, malore in spiaggia: inutili i soccorsiA La Cinta muore un uomo di 70 anni. Gli altri bagnanti e poi il 118 hanno cercato invano di rianimarlo
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Un uomo di 70 anni, di nazionalità italiana, è morto nel primo pomeriggio a San Teodoro sulla spiaggia La Cinta, stroncato da un malore.
Gli altri bagnanti hanno cercato di soccorrerlo nell'attesa che arrivasse l'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i militari della guardia costiera per verificare l'accaduto. Per il settantenne non c'è stato nulla da fare: l'équipe del 118 ha tentato di rianimarlo prima di costatarne il decesso.
(Unioneonline)
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