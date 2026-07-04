Un uomo di 70 anni, di nazionalità italiana, è morto nel primo pomeriggio a San Teodoro sulla spiaggia La Cinta, stroncato da un malore.

Gli altri bagnanti hanno cercato di soccorrerlo nell'attesa che arrivasse l'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i militari della guardia costiera per verificare l'accaduto. Per il settantenne non c'è stato nulla da fare: l'équipe del 118 ha tentato di rianimarlo prima di costatarne il decesso. 

(Unioneonline)

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