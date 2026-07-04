Due momenti distinti hanno ricordato oggi a La Maddalena Giuseppe Garibaldi, nel giorno della sua nascita. L’Eroe dei due mondi nacque infatti a Nizza il 4 luglio 1807. Una data che l’isola continua a custodire come parte della propria memoria civile e identitaria.

La prima commemorazione si è svolta in città, davanti all’obelisco eretto nel secolo scorso proprio in occasione del centenario della nascita di Garibaldi. Alla cerimonia hanno preso parte un picchetto armato della Marina Militare, le rappresentanze delle associazioni d’arma e combattentistiche, la vicesindaca di La Maddalena Federica Porcu e il capitano di fregata Filippo Ogno, in rappresentanza del presidio della marina militare. Davanti al monumento è stata deposta una corona.

Subito dopo, il ricordo si è spostato a Caprera, davanti alla tomba di Giuseppe Garibaldi, dove si è svolta la celebrazione promossa dall’Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini. Una cerimonia più ristretta, ma anche più intima, alla presenza della presidente onoraria Anita Garibaldi Jallet, pronipote dell’eroe e di un gruppo di affezionati garibaldini. Sul sarcofago che custodisce le spoglie dell’Eroe è stato deposto un cuscino di fiori. Il presidente della sezione locale, Antonello Tende, ha pronunciato un breve intervento commemorativo. È poi intervenuta la Jallet Garibaldi che, successivamente, ha accompagnato i presenti nella Casa Museo, illustrando la mostra temporanea dedicata all’Armata dei Vosgi e all’ultima battaglia combattuta da Garibaldi per la libertà dei popoli.

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