Vagava da sola, a piedi, a bordo strada, sulla rampa d’accesso della 131 dcn a Budoni, direzione Olbia.

Questa mattina la polizia ha soccorso una bambina di 13 anni che stava mettendo a rischio la propria incolumità, immettendosi a piedi sulla Statale.

L’hanno notata gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Siniscola, impegnati nei servizi di controlli del territorio, implementati nelle località di mare per la stagione estiva.

La piccola era molto spaventata e in evidente stato di agitazione. Una vulnerabilità emotiva che, inizialmente, per paura, l’ha portata a rifiutare l’aiuto dei poliziotti, tentando più volte di allontanarsi da loro.

Gli agenti così hanno dovuto utilizzare un approccio empatico per conquistarsi la fiducia della ragazzina ed impedirle di proseguire verso la carreggiata. L’hanno affiancata, le hanno parlato con pazienza e sensibilità per convincerla a seguirli, evitando di farle percepire una costrizione.

La piccola così si è fatta accompagnare al pronto soccorso di Olbia ed è stata affidata alle cure del personale sanitario. Si era allontanata volontariamente dall’abitazione familiare questa mattina all’alba: i genitori, rintracciati dalla Polizia e molto spaventati, si sono mostrati preoccupati e hanno immediatamente raggiunto l’ospedale. E una volta conclusi gli accertamenti, la bimba è stata nuovamente affidata ai propri familiari che l’hanno potuta riabbracciare.

(Unioneonline/L)

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