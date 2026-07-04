Si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari della Guardia Costiera ed è stato accompagnato nella locale Stazione dei Carabinieri per l’identificazione. È successo nell’area tutelata della Spiaggia Rosa, a Budelli.

L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri. La segnalazione è stata raccolta dalla Guardia Costiera di La Maddalena, che ha disposto l’immediato invio di una motovedetta nella zona. All’arrivo dei militari non sono state riscontrate né imbarcazioni né persone sull’arenile protetto. Le successive ricerche hanno però consentito di rintracciare l’unità segnalata presso il proprio ormeggio.

A quel punto sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità. Nel corso delle operazioni uno dei membri dell’equipaggio si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità al personale militare. Una condotta che ha reso necessario l’accompagnamento in caserma per l’identificazione e il successivo deferimento all’Autorità giudiziaria.

L’episodio riporta l’attenzione sulla tutela della Spiaggia Rosa, uno dei luoghi più delicati e simbolici dell’Arcipelago. Soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta la pressione del diporto e della presenza turistica, Parco Nazionale e Guardia Costiera operano in stretto collegamento per intervenire con rapidità nei casi di possibili violazioni delle regole di salvaguardia ambientale.

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