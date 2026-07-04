Tragedia a Palau, dove un uomo è morto in seguito a un incendio divampato in un appartamento.

La vittima è un 38enne, Giorgio Menna, operaio. Salvi i due figli minorenni, di 9 e 12 anni, usciti da soli dall’abitazione e poi trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti.

L’allarme è scattato attorno alle 14 in via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco provenienti Arzachena e Santa Teresa Gallura.

Le squadre hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo stabile, ma, come detto, l’uomo è deceduto.

Assieme agli uomini del 115 e ai soccorritori del 118 in azione anche Polizia di Stato e Carabinieri che indagano sull’accaduto.

(Unioneonline)

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