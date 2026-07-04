Incendio in un appartamento di Palau: 38enne muore per le esalazioni. Salvi i due figli piccoliLa vittima è un operaio, Giorgio Menna. Le fiamme forse innescate da un fornello. I bimbi sono riusciti a uscire dalla casa e sono stati portati in ospedale per accertamenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Forse un fornello lasciato acceso durante la preparazione del pranzo potrebbe aver innescato il tragico incendio divampato in un appartamento di Palau, costato la vita a Giorgio Menna, operaio di 38 anni.
L’uomo sarebbe morto a causa delle esalazioni, mentre i suoi figli minorenni, di 9 e 12 anni, sono riusciti a uscire dall’abitazione.
Dopo l’allarme, scattato intorno alle 14, sul posto – in via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa – sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Arzachena e Santa Teresa Gallura, assieme al personale del 118, al Carpo Forestale, ai Carabinieri e alla Polizia.
All’arrivo dei soccorsi, i due bimbi sono trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. Per il 38enne invece non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato quando i vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme che hanno avvolto l’appartamento. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.