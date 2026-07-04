Forse un fornello lasciato acceso durante la preparazione del pranzo potrebbe aver innescato il tragico incendio divampato in un appartamento di Palau, costato la vita a Giorgio Menna, operaio di 38 anni.

L’uomo sarebbe morto a causa delle esalazioni, mentre i suoi figli minorenni, di 9 e 12 anni, sono riusciti a uscire dall’abitazione.

Dopo l’allarme, scattato intorno alle 14, sul posto – in via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa – sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Arzachena e Santa Teresa Gallura, assieme al personale del 118, al Carpo Forestale, ai Carabinieri e alla Polizia.

All’arrivo dei soccorsi, i due bimbi sono trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. Per il 38enne invece non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato quando i vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme che hanno avvolto l’appartamento. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

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