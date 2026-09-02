Celebrazioni religiose, musica, tradizioni popolari, conferimenti e intrattenimento si intrecciano in un unico programma per la festa patronale dedicata alla Madonna del Mare e a San Mauro Abate, in calendario da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Le celebrazioni presiedute da un prete, un vescovo ed un arcivescovo. A organizzare l’appuntamento è il Comitato parrocchiale feste patronali “Fidali 1982”, con il patrocinio del Comune.

Il via venerdì con il ritiro delle bandiere devozionali alle 18.30, i vespri solenni e, alle 19, la messa presieduta da don Alberto Guerrero, animata dal coro “Santa Cecilia” di Santa Nicoletta di Brunella. Dalle 22, in piazza Due Palme, lo spettacolo con Giuliano Marongiu, l’esibizione del gruppo folk “Lu Palau” e il conferimento della civica benemerenza “Premio Orso”. Il riconoscimento, istituito dal Comune, premia persone che hanno dato prestigio alla comunità di Palau nei campi del lavoro, della cultura, dello sport, dell’arte, del volontariato e dell’impegno civico. La benemerenza consiste in una statuetta raffigurante il Monumento naturale dell’Orso di Palau, simbolo identitario del paese. Per il 2026 sono stati individuati dieci insigniti: Anna Piga, Andrea Sanna, Alessia Aresu, Fausto D’Amore, Antonio Cossu, Camilla Pala, Manuel Cillano, Joshua Jack, Mario Piga e Nicolò Altana.

Sabato il momento centrale sarà ancora quello religioso: alle 18.45 i vespri e alle 19 la messa presieduta dal vescovo Roberto Fornaciari, accompagnata dal coro parrocchiale “San Mauro”. In serata, nell’area parcheggio di via Fonte Vecchia, spazio alla musica con Doc Sound e con il concerto di Ero Caddeo.

Domenica, dopo i vespri delle 17, alle 17.30 la celebrazione presieduta dall’arcivescovo Alfonso Amarante, animata dal coro “Canarios” di Nuoro. Seguirà uno dei momenti più suggestivi e partecipati: la processione con il simulacro della Madonna del Mare, tra terra e mare, con cavalieri, banda musicale e gruppi folk. La festa si chiuderà ancora nel segno dell’intrattenimento: alle 22 in piazza Due Palme il “Country village fest” e, a mezzanotte, al porto commerciale, lo spettacolo pirotecnico.

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