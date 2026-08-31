Un investimento di 480 mila500 euro per riqualificare e mettere in sicurezza via Aldo Moro. Il Comune ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente@unionesarda.it), finanziati dalla Regione, nell’ambito del programma per il miglioramento delle reti di drenaggio urbano nelle aree a rischio idraulico.

L’intervento nasce dalla necessità di risolvere le criticità nella gestione delle acque meteoriche che interessano la strada da diversi anni, legate anche alla conformazione del territorio. Il progetto prevede inoltre interventi di riqualificazione della viabilità.

Il progetto esecutivo era stato approvato nel 2025 e aggiornato nel luglio scorso. Dei 480 mila 500 euro complessivi, 322 mila198 euro sono destinati a lavori, forniture e oneri per la sicurezza.

Ora si passa alla gara: l’affidamento avverrà tramite procedura negoziata senza bando, con la consultazione di almeno cinque operatori economici, attraverso la piattaforma SardegnaCat. La procedura sarà gestita dall’Unione dei comuni dell’Alta Gallura in qualità di Centrale unica di committenza. L’obiettivo è intervenire in modo strutturale su una criticità che interessa via Aldo Moro da decenni, migliorando il deflusso delle acque e la sicurezza complessiva dell’area.

(Unioneonline/En.Ne.)

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