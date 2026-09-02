Intervento dei vigili del fuoco in via Baronia ad Arzachena per l'incendio di una bombola di GPL collegata ad un barbecue nel cortile di un'abitazione.

L’allarme nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 19:30.

Solo tanto spavento, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

La squadra ha spento le fiamme e raffreddato la bombola, mettendo in sicurezza l'area ed evitando danni peggiori.

(Unioneonline/v.l.)

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