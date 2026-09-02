L’allarme
02 settembre 2026 alle 06:56
Arzachena, la bombola di GPL del barbecue prende fuoco: pompieri in azioneIl rogo divampato nel cortile di un’abitazione, nessuna persona è rimasta coinvolta
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Intervento dei vigili del fuoco in via Baronia ad Arzachena per l'incendio di una bombola di GPL collegata ad un barbecue nel cortile di un'abitazione.
L’allarme nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 19:30.
Solo tanto spavento, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.
La squadra ha spento le fiamme e raffreddato la bombola, mettendo in sicurezza l'area ed evitando danni peggiori.
(Unioneonline/v.l.)
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