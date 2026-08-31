Il concorso
31 agosto 2026 alle 12:21aggiornato il 31 agosto 2026 alle 12:22
La dea bendata bacia La Maddalena: vinti 50mila euro al 10eLottoLa fortunata giocata nella ricevitoria di via Cesare Balbo
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La dea bendata bacia La Maddalena. Come riporta Agipronews, alla ricevitoria di via Cesare Balbo è stato centrato un premio da 50mila euro al 10eLotto. La fortunata vincita nell’estrazione di venerdì 28 agosto, grazie ad un 9 Oro.
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.
(Unioneonline)
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