Arzachena, al Museo Ruzittu quattordici artiste raccontano il contemporaneoUn itinerario che rifiuta la semplice contemplazione per proporre una riflessione critica sul presente
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Dopo la conclusione, lo scorso 27 agosto, di “Pietra Madre. Anima archeologica del paesaggio sardo”, la mostra fotografica di Alessandra Cossu e Fabrizio “Bibi” Pinna dedicata al rapporto tra archeologia, paesaggio e memoria della Sardegna, il Museo Civico “Michele Ruzittu” ospita un nuovo appuntamento espositivo. Oggi, 2 settembre, alle 19, sarà inaugurata “Uno sguardo sul contemporaneo”, mostra curata da Marzia Masala, organizzata dall’Associazione Artechepassione e promossa dal delegato comunale alla Cultura, Giovanni Carta. L’esposizione riunisce le opere di quattordici artiste legate al territorio di Arzachena, protagoniste di un percorso costruito attraverso linguaggi, tecniche e sensibilità differenti.
«Percorsi e generi differenti – si legge nella presentazione – si incontrano in un itinerario che rifiuta la semplice contemplazione per proporre una riflessione critica sul presente, inteso come spazio di frammentazione, complessità e continuo confronto tra paesaggio, corpo e segno».
Le opere nascono da un equilibrio tra rigore compositivo e ricerca espressiva e si propongono come strumenti di lettura delle dinamiche del nostro tempo. Il percorso mette così in dialogo esperienze artistiche diverse, accomunate dal legame con il territorio e dalla volontà di interpretare il presente attraverso forme, materia, segni e visioni personali.