La situazione di Cala Grande, località conosciuta dal grande pubblico anche come Valle della Luna, approda in Consiglio comunale a Santa Teresa Gallura. Il gruppo di minoranza “Santa Teresa Oltre le Bocche” ha presentato un’interrogazione per conoscere quali iniziative la Giunta intenda adottare a tutela e per la valorizzazione di una delle aree naturalistiche più note del territorio comunale.

Nel documento vengono richiamate alcune criticità segnalate nel tempo, tra cui la presenza di insediamenti stabili, l’abbandono di rifiuti, problemi legati al decoro e alla sicurezza e il rischio di incendi.

Il gruppo riferisce inoltre di avere ricevuto segnalazioni relative a possibili fenomeni di spaccio: circostanze che, come precisato dagli stessi consiglieri, dovranno essere eventualmente verificate dalle autorità competenti. Con l’interrogazione la minoranza chiede di conoscere quali controlli siano stati effettuati nell’area e quali criticità siano emerse, oltre agli interventi previsti sul fronte della pulizia, della sicurezza, del decoro e della tutela ambientale.

Vengono inoltre domandati chiarimenti sullo stato dei precedenti interventi di bonifica e recupero e sull’eventuale permanenza di accordi con i proprietari dei terreni. “Oltre le Bocche” sollecita infine il Comune a chiarire se intenda avviare un progetto concreto di valorizzazione naturalistica e culturale di Cala Grande.

Per il gruppo di minoranza, la Valle della Luna rappresenta infatti un luogo di particolare valore paesaggistico e identitario per Santa Teresa Gallura, sul quale ritiene necessario mantenere alta l’attenzione istituzionale

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