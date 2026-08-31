Talk, musica, danza e folklore per raccontare la Gallura e le sue comunità. Venerdì 5 settembre, dalle 22 in piazza Incoronazione, va in scena “Luogosanto in festa – Tradizioni, identità e spettacolo nel cuore della Gallura”, evento inserito nel programma della 798ª Festa Manna di Gaddura.

Ospite d’onore sarà l’attore Stefano Fresi, legato per origini familiari a Luogosanto e alla Gallura. Poche ore prima dello spettacolo, alle 19.30, Fresi riceverà la cittadinanza onoraria nel corso di una seduta speciale del Consiglio comunale. In serata sarà poi protagonista di un talk dedicato al suo percorso personale e professionale e al rapporto mantenuto negli anni con il territorio.

Lo spettacolo, ideato e diretto da Giuliano Marongiu e promosso dal Comune di Luogosanto guidato dal sindaco Agostino Pirredda, recupera la formula del varietà, alternando interviste, musica dal vivo, balli, esibizioni e momenti dedicati alla tradizione popolare.

Sul palco, insieme a Marongiu, ci sarà il corpo di ballo Incantos. Il coordinamento artistico è affidato ad Alessandro Secchi. Ampio spazio sarà riservato ai costumi e alle danze tradizionali: diciassette coppie in abito tipico, in rappresentanza di diverse comunità galluresi, renderanno omaggio a Luogosanto e alla sua festa religiosa.

Tra i protagonisti annunciati figurano il Gruppo Folk Civitas Mariana di Luogosanto, il Gruppo Folk Olbiese, Roberto Tangianu, Peppino Bande, Lucia Budroni, Andrea Zara e Cecilia Concas. In programma anche la danza classica con i giovani allievi della Scuola Civitas Mariana.

“Luogosanto in festa” apre il calendario dei grandi appuntamenti di settembre e precede di due giorni uno dei momenti più attesi della Festa Manna: il 7 settembre sarà aperta la Porta Santa del Santuario di Nostra Signora di Luogosanto, rito che si rinnova ogni sette anni.

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