San Teodoro, il fuoco minaccia La Cinta: evacuata un’azienda agricola, fiamme vicine alle auto. Due Canadair in voloL’incendio è partito nei pressi della lottizzazione Suaredda. Fiamme vicino alle auto parcheggiate
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Il Corpo forestale è intervenuto su un incendio divampato a San Teodoro in località Petrinieddi tra la lottizzazione Suaredda e la spiaggia de La Cinta. L’incendio attualmente è in fase di bonifica.
Per contrastare le fiamme, dall’alto sono intervenuti due Canadair e un elicottero Super Puma.
Il fuoco è stato dichiarato di interfaccia, ha cioè minacciato anche le abitazioni. Sul posto anche tre squadre dei vigili del fuoco. L’incendio ha lambito diverse aziende agricole e macchine parcheggiate vicino alla spiaggia.
I carabinieri hanno disposto per precauzione l’evacuazione di un’azienda agricola. Intervenute anche squadre di Forestas e barracelli.
Unioneonline/A.D.