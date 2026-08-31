Il Corpo forestale è intervenuto su un incendio divampato a San Teodoro in località Petrinieddi tra la lottizzazione Suaredda e la spiaggia de La Cinta. L’incendio attualmente è in fase di bonifica.

Per contrastare le fiamme, dall’alto sono intervenuti due Canadair e un elicottero Super Puma.

Il fuoco è stato dichiarato di interfaccia, ha cioè minacciato anche le abitazioni. Sul posto anche tre squadre dei vigili del fuoco. L’incendio ha lambito diverse aziende agricole e macchine parcheggiate vicino alla spiaggia.

Incendio a San Teodoro

I carabinieri hanno disposto per precauzione l’evacuazione di un’azienda agricola. Intervenute anche squadre di Forestas e barracelli.

Unioneonline/A.D.

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