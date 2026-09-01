l’incidente
01 settembre 2026 alle 09:36aggiornato il 01 settembre 2026 alle 09:37
Schianto frontale all’ingresso di Olbia: quattro feriti, una persona incastrata fra le lamiereLo scontro sulla provinciale 38 bis: sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale
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Brutto incidente intorno alle 8 di questa mattina sulla provinciale 38 bis, all'ingresso di Olbia.
Per cause da accertare due macchine si sono scontrate frontalmente. Quattro le persone coinvolte, tre in una vettura e una all’interno dell'altra. Quest’ultima, incastrata tra le lamiere, è stata liberata dai Vigili del fuoco di Olbia accorsi sul posto.
Sono intervenute tre ambulanze del 118 e pattuglie della Polizia Locale di Olbia.
(Unioneonline)
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