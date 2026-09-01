Hanno preso ufficialmente il via oggi, 1 settembre, i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Marconi e dell’incrocio con viale Roma a Calangianis. Un intervento da 323.400 euro che punta a risolvere alcune criticità storiche della zona, a partire dagli allagamenti, e a migliorare sicurezza, accessibilità e decoro urbano.

«È un’opera attesa da tempo e molto importante per Calangianus – spiega il sindaco Fabio Albieri – perché interessa un’area frequentata ogni giorno da bambini, famiglie e anziani, vista la presenza delle scuole elementari e medie e di piazza Campo Vecchio».

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sistema per la regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche, il rifacimento dei marciapiedi con l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento di cavidotti e reti idrico-fognarie, dove necessario, in coordinamento con Abbanoa. Particolare attenzione sarà riservata al verde. Una perizia agronomica commissionata dal Comune ha stabilito la salvaguardia della maggior parte dei lecci, che saranno inseriti in nuove aiuole protettive. Saranno invece rimossi soltanto gli alberi che presentano condizioni di rischio, in particolare alcuni cedri e lecci vicini agli edifici scolastici e alle abitazioni, cresciuti in maniera inclinata e con apparati radicali che hanno danneggiato marciapiedi e sottoservizi. Le piante rimosse saranno sostituite con nuove essenze ornamentali adatte al contesto urbano, precisa il sindaco Albieri.

Il cantiere di via Marconi rappresenta solo la prima parte di un piano più ampio. In autunno gli interventi proseguiranno in via Roma, via San Francesco e via Carlo Alberto, con nuovi marciapiedi, bitumazioni, lastricati in granito e sistemi per il deflusso delle acque piovane.

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