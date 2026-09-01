«Cara Unione,

quale residente nella zona, formo la presente per segnalare l'ennesima interruzione del servizio idrico in zona Bonaria, nelle viale Diaz, via Campidano e vie limitrofe.

Nella giornata di oggi, intorno all'ora di pranzo, è stato interrotto il servizio idrico e -a tutt'ora- nessuno è intervenuto in loco per il ripristino del servizio.

Interpellato sul punto il servizio segnalazione guasti di Abbanoa, il guasto sarebbe stato causato dalla ditta appaltatrice dei lavori in corso lungo viale Diaz e -a dire dell'operatrice interpellata- "al momento non sarebbe possibile stabilire quando verrà ripristinato il servizio". In realtà, come detto, durante la serata non è stato avvistato nessun operatore dedicato ai lavori necessari, mentre sono visibili gli allagamenti causati dal danno creato (vedansi foto allegate).

Non si tratta del primo episodio in cui i lavori di viale Diaz causano l'interruzione del servizio idrico per danneggiamenti alla rete: negli ultimi due mesi il fenomeno si è verificato nelle giornate dell'8 luglio, del 9 luglio e del 16 luglio.

Si tratta di una situazione insostenibile sia per le esigenze dei residenti (tra i quali vi sono anziani, invalidi e bambini), sia per le attività di ristorazione, ed è inaccettabile che i responsabili dei danni in questione si concedano il privilegio di rimandare l'intervento di ripristino, così come è inaccettabile la negligenza di Abbanoa, che dovrebbe garantire il servizio anche attraverso un pronto intervento nelle situazioni come quella che si sta raccontando. Si tratta di un disagio purtroppo non nuovo, dato che anche prima dei lavori in corso per la metropolitana leggera, le interruzioni improvvise del servizio idrico da parte di Abbanoa son state negli ultimi anni frequenti e mai oggetto di preavviso. E' una situazione insostenibile che rende ormai irrinunciabile e irrimandabile la necessità di azioni legali a tutela dei diritti e della dignità dei residenti».

avv. Carlo Cuccu

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