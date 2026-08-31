L’ultimo passo lo ha compiuto ieri, domenica, al traguardo di Santa Teresa Gallura. Alle spalle 470 giorni di cammino, circa ottomila chilometri e un’Italia attraversata lentamente, da nord a sud, fino alle isole. Luca Terenziani, veneto di 44 anni, ha concluso così la sua lunga avventura sul Sentiero Italia CAI, lasciandosi sfuggire, a poche centinaia di metri dal traguardo di Buon Cammino, una frase che racchiude oltre quindici mesi di fatica e meraviglia: «Il trekking più bello della mia vita».

Era partito il 18 maggio 2025 dal Friuli-Venezia Giulia. Poi le Alpi, gli Appennini, la Sicilia e infine la Sardegna, ultima pagina di un viaggio lungo il grande itinerario escursionistico che collega tutte le venti regioni italiane. Ad attenderlo a Santa Teresa c’erano i rappresentanti del CAI Sardegna e della sezione di Sassari e l’assessore comunale al Turismo e Sport Alessandro Alluttu. «Siamo profondamente orgogliosi che la sua straordinaria avventura si sia conclusa proprio qui», ha detto.

Ma nel racconto di Terenziani c’è soprattutto la solitudine scelta, quella che diventa compagnia. Gli uccelli al mattino, i grilli la sera, gli animali incontrati lungo il sentiero e il silenzio delle montagne. «Stai bene con te stesso, si sta bene da soli», ha raccontato. La montagna resta il suo ambiente prediletto e potrebbe essere proprio l’alta quota la meta della prossima impresa. Intanto la Sardegna si è conquistata un posto speciale nel suo viaggio: «È una terra meravigliosa, ci tornerò».

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