Ci sarebbe un sospettato per l’omicidio di Marco Pusceddu: la Procura di Sassari e i Carabinieri avrebbero identificato una persona che potrebbe essere responsabile del delitto del 7 agosto. Il condizionale è d’obbligo perché sono in corso delicati, e decisive, attività di riscontro.

Gli investigatori che si occupano dell’incursione nella sede di Intervol a Buddusò starebbero lavorando su una ricostruzione dei fatti che parte da alcune vicende avvenute nella zona di provenienza della vittima (Portoscuso, Carbonia).

Chi ha ucciso Marco Pusceddu lo ha fatto partendo dal sud dell’Isola e mettendo in conto la possibilità, quasi la certezza, di essere individuato e arrestato per l’omicidio. Una condotta sfrontata che può essere spiegata solo con un rancore irrazionale nei confronti della vittima. Gli investigatori cercano anche eventuali complici.

Ieri a Portoscuso si sono svolti i funerali del soccorritore del 118, una cerimonia riservata con i parenti, qualche collega di lavoro e pochissimi amici.

