Il Comune di Sant’Antonio di Gallura ha riaperto il bando per l’assegnazione degli appezzamenti di terreno destinati ad orti, un progetto con forte valenza sociale, pensato per sostenere le famiglie in difficoltà e favorire l’aggregazione tra cittadini. Gli orti, situati su area comunale appositamente individuata, sono destinati esclusivamente alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori per uso personale del concessionario.

Possono partecipare al bando i cittadini maggiorenni residenti nel Comune da almeno un anno, privi di altri terreni coltivabili sul territorio e in possesso di un ISEE in corso di validità. A ogni nucleo familiare potrà essere assegnato un solo lotto, numerato e consegnato libero, con terreno già delimitato. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la modulistica comunale, consegnata a mano all’ufficio protocollo oppure inviata tramite PEC.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali nei giorni di apertura o ai numeri telefonici dedicati. La concessione ha durata triennale, rinnovabile fino a un massimo di due volte, e decade automaticamente in caso di trasferimento della residenza fuori dal Comune. In caso di cessazione, subentrerà il primo richiedente in graduatoria. Il Comune si riserva inoltre di destinare alcuni lotti a scuole, associazioni e cooperative sociali per finalità didattiche, formative e inclusive. Sono previsti controlli sulle dichiarazioni rese e, in caso di irregolarità, scatteranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

© Riproduzione riservata