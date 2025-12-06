Gratta un tagliando da 10 euro e ne vince due milioni: colpo grosso per un cliente di una ricevitoria di Oschiri.

La telefonata dai Monopoli è arrivata ad Alessio Pira, titolare dell’attività di via della Stazione: «Pensavo mi stessero facendo gli auguri per il compleanno», racconta, «invece mi hanno comunicato che un gratta e vinci acquistato da me ha portato alla vincita».

Pira dice di non sapere chi possa aver svoltato grazie a un Miliardario. E per ora anche radio-paese non sa stabilire se il nuovo ricco sia un residente a Oschiri o qualcuno di passaggio.

