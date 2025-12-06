Il Comune di Palau rilancia sul recupero dei beni storici ed ex militari del territorio e mette in campo un nuovo pacchetto di interventi per la messa in sicurezza e la valorizzazione di alcuni dei siti più significativi. Un percorso avviato da anni dall’amministrazione comunale che intende passare alla fase operativa, grazie allo stanziamento di 220 mila euro di avanzo di amministrazione.

A individuare le priorità è stato il gruppo di lavoro intersettoriale, composto dalla responsabile del Settore Socio-Culturale e dalla responsabile del Settore Ambiente e Demanio. Dopo un confronto con l’amministrazione, è stata definita una prima lista di interventi urgenti per restituire alla collettività spazi ritenuti di grande valore storico, culturale e naturalistico, oggi in parte degradati o non fruibili in sicurezza. Il primo cantiere riguarderà la ex Fortezza di Baragge, dove è prevista una vasta operazione di bonifica: rimozione e smaltimento dei rifiuti accumulati nei percorsi e nei locali interni, oltre alla pulizia delle polveri e degli intonaci deteriorati in circa sessanta ambienti. Nella ex Fortezza di Monte Altura si interverrà sulla scala di accesso alla torretta con la sostituzione del parapetto murario, l’installazione di tre nuovi serramenti e il posizionamento di ringhiere nelle aree oggi prive di protezione.

A Capo d’Orso, infine, sono programmati i lavori sullo stradello di accesso dal tratto asfaltato al parcheggio, la sistemazione dell’area di sosta e la messa in sicurezza degli edifici conosciuti come “Casa del Comandante” ed “Edificio ad L”, con la rimozione delle parti pericolanti. Le risorse arrivano dall’avanzo di amministrazione reso disponibile con specifiche delibere di Consiglio e di Giunta. Ora il gruppo di lavoro ha il compito di attivare tutte le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di avviare i cantieri nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata