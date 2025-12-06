I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, con l’ausilio di personale del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, hanno eseguito su disposizione del Procuratore della Repubblica di Tempio Gregorio Capasso, un decreto di sequestro preventivo delle aree di pertinenza di un campeggio in località Abbatoggia, a La Maddalena, dove sono state individuate 45 case mobili collocate in difformità dai titoli autorizzativi e diverse altre strutture amovibili abusive.

I Carabinieri hanno rilevato che all’interno del campeggio vi era un numero elevato di case mobili posizionate nella fascia di totale inedificabilità dei 150 metri dalla linea di battigia marina.

L’esame della documentazione progettuale e autorizzativa e gli ulteriori accertamenti, svolti

con l’ausilio dei funzionari della Soprintendenza di Sassari e dell’Ufficio Tecnico comunale, hanno evidenziato la trasformazione del “campeggio” in “villaggio turistico”, avvenuta mediante il posizionamento di case mobili dalla capacità ricettiva complessiva superiore a quella autorizzata.

«A seguito dei riscontri investigativi raccolti – spiegano gli inquirenti – raccolti il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania ha deciso di contestare ai titolari e gestori del camping i reati di abuso edilizio/urbanistico e paesaggistico e di richiedere al Giudice per le indagini preliminari il

sequestro preventivo delle aree di pertinenza del camping, comprensive delle case mobili e delle altre strutture stagionali ivi insistenti.

Due persone sono state così denunciate in stato di libertà. Il valore patrimoniale dei beni sequestrati ammonta a circa 3 milioni di euro.

