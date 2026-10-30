Si è concluso a Tempio, nel palazzo di giustizia, l’interrogatorio di Mohamed Abdou Elchodary, il ragazzo egiziano accusato di avere accoltellato mortalmente l’artista di strada Pietro Sciusco.

Il giovane, assistito dagli avvocati Aurora Masu e Giuseppe De Meo, ha risposto a tutte le domande della giudice Federica Distefano. Il presunto responsabile del delitto di martedì scorso ha respinto tutte le accuse e ha negato di avere accoltellato Sciusco.

Ma agli atti dell’inchiesta della Pm Noemi Mancini ci sarebbe una lunga deposizione di un impiegato che avrebbe assistito dall’interno di un ufficio a tutte le fasi dell’omicidio.

Ora la gip Federica Di Stefano dovrà decidere sulla convalida dell’arresto e sulle misure cautelari richiesta della Procura di Tempio.

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