Ripartono, dopo quasi cinque anni, i lavori per il completamento dei 62 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Moneta, a La Maddalena. La consegna del cantiere alla ditta appaltatrice è avvenuta il 14 ottobre e l'impresa ha già avviato gli interventi.

Le prime chiavi potrebbero essere consegnate nei primi mesi del 2027, secondo il programma illustrato dall'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, intervenuto in conferenza stampa nell'aula consiliare del Comune.

«Chi non ha casa non ha tempo di aspettare», ha dichiarato Piu, davanti al sindaco Fabio Lai, agli amministratori comunali, ai responsabili di Area, all'impresa e ad alcuni degli assegnatari presenti all'incontro. Gli interventi procederanno per fasi, consentendo la consegna progressiva degli appartamenti. La graduatoria per le assegnazioni è già stata completata: 62 i beneficiari individuati, a fronte delle 160 domande presentate.

La costruzione degli edifici era stata ultimata nel dicembre 2021, ma i successivi sopralluoghi avevano evidenziato diverse criticità, rendendo necessari ulteriori interventi. Ne era scaturito un contenzioso con l'impresa, che aveva impedito di procedere al completamento delle opere e alla consegna degli alloggi. La positiva conclusione della vertenza, seguita dalla presentazione e dall'approvazione del progetto esecutivo, ha consentito di sbloccare una situazione rimasta irrisolta per anni.

Il sindaco Fabio Lai ha ringraziato l'assessore regionale per l'impegno assunto, sottolineando la differenza tra partecipare all'inaugurazione di un'opera già conclusa e presentarsi davanti ai cittadini per affrontare problemi ancora aperti, con il rischio anche di contestazioni.

Piu era già stato a La Maddalena un anno fa, quando aveva annunciato la conclusione del contenzioso. Il ritorno nell'isola coincide ora con l'effettiva ripresa dei lavori. Resta da rispettare il cronoprogramma che dovrà finalmente consentire alle 62 famiglie assegnatarie di entrare nelle abitazioni.

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