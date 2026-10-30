Lui se l’è cavata. E il suo pensiero va alle vittime della strada. L’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu ieri pomeriggio è rimasto ferito in uno scontro frontale tra l’auto sulla quale viaggiava – era sul sedile dle passeggero – e un altro veicolo, sulla Olbia-Arzachena, mentre tornava da un’inaugurazione a La Maddalena.

Ha riportato un lieve trauma toracico e, per fortuna, nessuno dei coinvolti è in gravi condizioni.

Oggi Piu fa sapere che «è stata una notte complicata. Divisa tra il dolore per i traumi fisici e la preoccupazione per chi ha condiviso con me questa disavventura. Siamo stati fortunati, per certi versi. Perché questi incidenti possono avere esiti ben peggiori».

Piu aggiunge di essere stato «subissato di pensieri e messaggi, e questo mi rende felice e grato. È stato un momento difficile ma in tantissimi lo hanno reso meno doloroso. Oggi, a mente fredda, un pensiero va a tutte le vittime della stada. A tutti quelli che non sono stati fortunati».

(Unioneonline/E.Fr.)

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