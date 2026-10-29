Da tempo occupati indebitamente e trasformati in tuguri, per tre edifici abbandonati e in condizione di totale degrado è stato ordinato lo sgombero immediato. Dopo i sopralluoghi effettuati dal Corpo di Polizia locale e dai tecnici della Prevenzione della Asl Gallura, il sindaco Settimo Nizzi, ha emanato tre ordinanze di sgombero che impongono anche il divieto assoluto di utilizzo fino al ripristino delle condizioni igieniche e l'obbligo per i proprietari degli immobili di procedere alla disinfezione e alla messa in sicurezza entro quindici giorni. Le verifiche condotte hanno evidenziato una grave situazione igienica, sanitaria e di sicurezza: questi immobili erano occupati abusivamente da persone prive di alloggio e costrette a vivere in condizioni di forte precarietà. “Le relazioni della Polizia locale e della ASL Gallura descrivono una situazione non più sostenibile, che espone le persone a rischi seri per la salute e l’incolumità. Queste ordinanze sono volte a tutelare la salute pubblica, prevenire ulteriori rischi per gli occupanti e i cittadini in generale e garantire il decoro urbano in aree interessate da fenomeni di degrado. Continueremo a lavorare per risolvere altre circostanze analoghe e, parallelamente, con le istituzioni competenti per individuare percorsi adeguati che coinvolgano le persone interessate. Olbia non deve tollerare situazioni di forte abbandono, ma contrastarle con gli strumenti previsti dalla legge per ristabilire le condizioni di sicurezza e dignità», ha commentato Nizzi.

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