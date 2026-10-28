Guarda la scena e indovina la grande opera letteraria che la ispira, è l’idea che sta alla base dello spettacolo Cercalibro delle produzioni teatrali Maldimarem. Domani, nello spazio Faber di Tempio, Tiziana Usai sarà la conduttrice del quiz letterario. Si parte alle 18,30 con la prima di 11 scene dedicate ognuna a un grande libro. ll progetto Maldimarem è rivolto a tutti, grandi e piccoli. Chi partecipa dovrà trasformarsi in un detective della letteratura per risalire dagli indizi ai libri. Dice Tiziana Usai: «È un gioco avvincente, ogni elemento è utile per scoprire i libri che racconteremo». L’ingresso è gratuito, il progetto è inserito nel cartellone delle iniziative culturali del Comune di Tempio.

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