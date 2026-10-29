L’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio sulla Olbia-Arzachena.

L’esponente della Giunta Todde era a bordo di un’auto e stava rientrando da La Maddalena, dove sono stati consegnati i lavori di un’importante opera pubblica: la rifunzionalizzazione di 62 alloggi Erp a Moneta.

Si parla di un frontale. L’assessore non era alla guida dell’auto.

Piu, insieme alle altre persone coinvolte, è stato trasferito nel pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia.

Stando al poco che trapela dall’ospedale ha riportato un trauma toracico non grave: è stato sottoposto a tutti gli esami previsti in questi casi. Nessuna delle altre persone a bordo dei mezzi coinvolti sarebbe grave.

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