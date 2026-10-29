Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e la presidente della Regione Alessandra Todde saranno a La Maddalena lunedì 2 novembre per partecipare alle celebrazioni dei trent’anni del Parco Nazionale dell’Arcipelago. L’incontro si terrà alle 10.30 al Circolo Ufficiali della Marina Militare, sul lungomare Mirabello. L’iniziativa, promossa dalla presidente dell’Ente Parco Rosanna Giudice, si svolgerà sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione anche dei quarant’anni dall’istituzione del dicastero.

La giornata sarà dedicata al bilancio di tre decenni di attività dell’area protetta e alle prospettive della sua gestione, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità, allo sviluppo sostenibile e al coinvolgimento delle comunità locali. Tra i temi previsti anche l’educazione ambientale rivolta alle nuove generazioni. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali della presidente Giudice. Seguirà l’intervento di Alessandra Todde, dedicato al valore strategico dell’arcipelago per il patrimonio naturale della Sardegna.

Alle 11.45 sarà la stessa Giudice a ripercorrere, nell’incontro intitolato «Trent’anni di sfide, traguardi e prospettive per il territorio», l’evoluzione della gestione del Parco, dai risultati conseguiti alle prospettive future. La mattinata si concluderà con l’intervento del ministro Pichetto Fratin, dedicato alle sfide della tutela ambientale e al ruolo dei parchi nazionali nel sistema italiano delle aree protette.

© Riproduzione riservata