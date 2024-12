Il prossimo 8 dicembre sarà veramente una giornata speciale per la struttura di "Villa Chiara", una cooperativa sociale che si basa principalmente sull'azione svolta dal volontariato e legata all'associazione regionale Oftal (trasporto ammalati a Lourdes), che gestisce la struttura che ospita disabili giovani e con problemi di mobilità, provenienti da tutte le parti dell'Isola. All'interno della struttura, realizzata soprattutto grazie all'azione del volontariato, domenica prossima sarà consacrata la nuova cappella dedicata proprio alla Madonna di Lourdes e a Santa Bernardette.

Una riproduzione significativa della grotta delle Apparizioni del santuario francese della Bigorra, diventata patrimonio della comunità olbiese, dell'intera Sardegna, quindi legata a doppio filo con l'organizzazione Oftal, col suo presidente, Tore Acca, originario di Macomer. Un evento importante quindi quello dell'8 dicembre, che inizierà alle 11.30, con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da momsignor Roberto Fornaciari. Saranno presenti tutti i ragazzi ospiti della struttura, dei volontari. Una giornata speciale. Una festa. Dopo la consacrazione e al termine della funzione religiosa, seguirà un momento di grande convivialità.

Tore Acca, presidente Oftal Sardegna

«La nuova cappella, che riproduce la Grotta di Lourdes», dice il presidente dell'Oftal Sardegna, Tore Acca, «è una struttura attesa da tempo a Villa Chiara, proprio per il significato spirituale e sociale che rappresenta. Esprimo quindi grande soddisfazione per la realizzazione del progetto e per il significato spirituale e sociale che rappresenta, che rafforza ulteriormente i servizi offerti dalla struttura, ma anche i legami con la comunità locale».

