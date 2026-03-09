il rogo
09 marzo 2026 alle 10:20
Olbia, va a fuoco un furgone in corsa: in salvo il conducenteIl veicolo stava viaggiando sulla 125, in località Casagliana
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un furgone è andato a fuoco mentre viaggiava sulla 125 in località Casagliana, a Olbia.
Il conducente ha accostato ed è riuscito a mettersi in salvo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno domato il rogo limitando i danni ed evitando che le fiamme raggiungessero la vicina vegetazione. Non si registrano feriti.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata