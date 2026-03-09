Un furgone è andato a fuoco mentre viaggiava sulla 125 in località Casagliana, a Olbia.

Il conducente ha accostato ed è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno domato il rogo limitando i danni ed evitando che le fiamme raggiungessero la vicina vegetazione. Non si registrano feriti.

