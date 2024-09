Gli agenti del Commissariato di Polizia di Olbia hanno provveduto ad accompagnare presso il CPR di Macomer un cittadino di origine tunisina, che verrà espulso dal territorio nazionale.

L’uomo – che era già stato destinatario di un foglio di via nel dicembre 2023, cui però non aveva mai ottemperato – è stato rintracciato presso un cantiere in costruzione, dove bivaccava con un connazionale, dopo essere entrato “bucando” la recinzione.

La segnalazione è arrivata da un privato cittadino che ha riconosciuto uno dei due stranieri che nei giorni precedenti aveva importunato due commesse di un negozio del centro storico.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato i due stranieri e li hanno accompagnati in Commissariato per far scattare gli accertamenti. Da questi ultimi è emerso che uno dei due – già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio – era rimasto in Italia nonostante un primo provvedimento di espulsione. Poi il trasferimento a Macomer.

