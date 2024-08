Taglio del nastro per la nuova via De Filippi, nel cuore di Olbia, dopo la fine dell'intervento per la sua riqualificazione: segnaletica ben visibile, marciapiedi adeguati, protetti da dissuasori per evitare il parcheggio selvaggio, ed eliminata una decina di posti auto.

A inaugurare, questa mattina, il nuovo look della via, importante arteria per la viabilità del centro storico, e la riapertura al traffico dopo tre mesi di lavori costati 520mila euro, il sindaco, Settimo Nizzi, che dice: «La strada è stata realizzata per garantire sicurezza a pedoni e automobilisti e ci sarà tolleranza zero: le auto che parcheggiano fuori dagli stalli saranno rimosse immediatamente».

Quanto alla soppressione dei parcheggi, Nizzi aggiunge: «Speriamo che chi dice che i posti auto sono pochi si accontenti e sia incentivato ad abbandonare le macchine, a camminare a piedi o a muoversi in bicicletta».

