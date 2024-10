Spaventoso incidente stradale a Olbia.

Intorno alle 16, in via Indonesia, nella zona industriale della città, due auto si sono scontrate frontalmente: un impatto violento, in seguito al quale sono rimaste ferite due delle persone a bordo.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e le ambulanze del 118.

Le persone coinvolte sono così state estratte dai veicoli, che hanno entrambi riportato ingenti danni, e trasferite al pronto soccorso.

In azione anche la polizia locale, che si è occupata dei rilievi di leggi, utili a chiarire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata