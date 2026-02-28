Il servizio di informazione e accoglienza turistica (IAT) di Santa Teresa Gallura sarà gestito in house dalla società partecipata Silene Multiservizi Surl. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale. Il servizio, negli ultimi anni affidato all’esterno per carenza di personale interno, viene ora ricondotto nell’alveo della società interamente controllata dal Comune. La scelta si fonda sul quadro normativo europeo e nazionale che disciplina gli affidamenti diretti alle società in house, in presenza di requisiti precisi: capitale totalmente pubblico, prevalenza dell’attività svolta in favore dell’ente e controllo analogo da parte dell’amministrazione.

Secondo quanto riportato nella deliberazione, Silene Multiservizi Surl risponde a tali condizioni: il socio unico è il Comune di Santa Teresa Gallura, l’80% delle attività è svolto per l’ente e il controllo è esercitato attraverso gli strumenti previsti dal regolamento comunale. La Giunta ha preso atto della relazione tecnica predisposta dal Settore Cultura, Turismo e Spettacolo, nella quale si evidenziano le ragioni della scelta.

Tra queste, la possibilità di garantire maggiore continuità gestionale, un controllo più diretto sulla qualità del servizio e una migliore ottimizzazione delle risorse. L’affidamento avrà durata triennale, da marzo 2026 a febbraio 2029, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni. L’importo complessivo previsto è di 147.540,99 euro oltre IVA.



