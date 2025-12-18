Le celebrazioni per il Santo Natale entrano nel vivo a Olbia con tre iniziative organizzate dalla Parrocchia di Nostra Signora de La Salette.

Si parte domani alle 19.30 col concerto degli alunni e dei docenti del liceo musicale “Fabrizio De André”, che eseguiranno brani di Llobet, Barrios, Bach, Haendel, Chopin e Vivaldi. Domenica, sempre alle 19.30, sarà invece la volta del Concerto di Natale con quattro formazioni corali: il coro polifonico “Lorenzo Perosi” di Olbia, i “Cantores de sa Turre” di Orosei, la Polifonica Arborense di Oristano e il Coro “Su Bubugnulu” di Luras.

Lunedì alle 20 la scena sarà tutta per il Presepe vivente, con ambientazione storica nella Betlemme del tempo (in caso di maltempo la rappresentazione sarà rinviata al giorno dopo); previsto un secondo appuntamento il 6 gennaio 2026 con l’arrivo dei Magi. “Attraverso la rappresentazione del Presepe vivente ambientato nella Betlemme del tempo – spiega il parroco de La Salette don Gianni Sini – vogliamo indicare Betlemme come città del Principe della Pace, rappresentando un messaggio attuale e necessario”.

