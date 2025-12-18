La Corte dei conti ha condannato un ortopedico a risarcire con quasi 50mila euro la Asl di Olbia. Lo specialista era stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Ozieri per le presunte assenze dall’ambulatorio di Guardia medica di Alà dei Sardi. I militari segnalarono una trentina di giornate lavorative, per le quali lo specialista sarebbe stato comunque pagato dalla Asl della Gallura. I giudici contabili hanno considerato due questioni. La prima è quella delle ore non lavorate e comunque pagate, si parla di una condanna a risarcire circa 11mila euro. Ma la Corte dei conti ha valutato anche i danni di immagine subiti della Asl di Olbia. I giudici scrivono: «L’ingiustificata assenza dal servizio di Guardia Medica avrebbe impedito l’esercizio di un diritto fondamentale. Tanto più in un contesto come quello di Alà dei Sardi, connotato da rilevanti difficoltà logistiche, in relazione alla peculiare collocazione geografica di quella località. In assenza del medico di guardia, i cittadini di Alà dei Sardi sono stati costretti a rivolgersi alla Guardia Medica di altro Comune o al servizio del 118, e ciò anche in situazioni particolarmente critiche (crisi glicemica, reazione allergica, emorragia post partum). Le condotte di elevato disvalore sociale, avrebbero leso gravemente il prestigio dell’Amministrazione, con conseguente perdita di credibilità e pregiudizio all’affidamento da parte dei cittadini».

