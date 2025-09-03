Ordine pubblico e sicurezza a Olbia: i consiglieri comunali di minoranza hanno protocollato un’interpellanza per chiedere al sindaco, Settimo Nizzi, di riferire quali azioni siano state intraprese «per arginare episodi di disordine, sempre più frequenti in città».

«Permettere ai nostri concittadini di vivere in una città più sicura è il nostro obiettivo pertanto abbiamo chiesto al sindaco di poter sapere quali e quante risorse l’amministrazione comunale può destinare affinché si possa essere più incisivi e portare a soluzione queste problematiche che stanno diventando frequenti e preoccupanti», ha detto il consigliere pentastellato Alfredo Farina, primo firmatario del documento, sottoscritto da tutti i colleghi di opposizione.

«I recenti atti di vandalismo e i furti commessi nel nostro Comune non possono essere sottovalutati: luoghi pubblici e privati stanno diventando poco sicuri, nonostante le forze dell’ordine stiano facendo tutto il possibile con i pochi mezzi e uomini che hanno a disposizione», ha aggiunto Farina.

Premesso che «gli interventi adottati finora dall’amministrazione comunale, come l’installazione e l’implementazione di telecamere, sono un supporto e un deterrente limitato soltanto ad alcune zone della città», ha continuato l'esponente del M5S, «chiediamo di poter avere notizie sull’effettiva operatività di questi impianti di videosorveglianza e se sia stato aperto un tavolo di confronto con le forze dell’ordine e la polizia locale per munirli di personale e strumenti volti a garantire la vigilanza e il controllo».

