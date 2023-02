I pubblici ministeri Gregorio Capasso e Claudia Manconi hanno chiesto il rinvio a giudizio di Davide Iannelli (53 anni, campano) accusato di omicidio, con le aggravanti delle sevizie e della premeditazione.

Iannelli l’11 marzo 2022, a Olbia, gettò della benzina sul vicino di casa e rivale, Antonio Cozzolino, e poi gli diede fuoco, causando alla vittima gravissime ustioni. Cozzolino morì dopo un breve ricovero in ospedale.

La Procura di Tempio, negli atti delle indagini, insiste sulla crudeltà del gesto e sulla premeditazione. Secondo i pm, Iannelli (che si trova nel carcere di Sassari) agì a freddo, in pratica tese un agguato alla vittima. Inoltre, sempre secondo la Procura di Tempio, Cozzolino venne inseguito e bruciato quando si trovava a terra, dopo essere inciampato su una aiuola. Una morte orribile, in un filmato acquisito dalla Polizia compare la vittima avvolta dalle fiamme.

Davide Iannelli è il compagno di Rosa Bechere, la pensionata olbiese della quale non si hanno più notizie dalla fine dello scorso novembre e che, secondo la Procura di Tempio, è stata uccisa. La famiglia di Antonio Cozzolino, noto Tony, è assistita dagli avvocati Giampaolo Murrighile e Antonio Fois, che hanno annunciato un’azione legale in tutte le sedi e con la massima determinazione per avere giustizia.

