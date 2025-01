Per rispondere alle sfide future del territorio e per formare leader capaci di affrontare la complessità globale, nasce a Olbia una scuola internazionale bilingue e pluriculturale: a settembre prossimo, nel rinato compendio Geovillage, partono le lezioni della Sardinia International School, privata ma paritaria, con un'alta offerta formativa che copre tutto il ciclo di studi, dalla scuola primaria a quella secondaria. Obiettivo, trasformare la Sardegna in un centro di eccellenza educativa in grado di attrarre famiglie e professionisti da tutto il mondo.

«Il progetto educativo si inserisce in un momento cruciale per il territorio, con la Sardegna che si candida a ospitare l’Einstein Telescope, un’infrastruttura scientifica all'avanguardia, che potrebbe attirare mille ricercatori internazionali e che ha bisogno di avere intorno infrastrutture e servizi adeguati, come scuole internazionali, per accogliere i figli dei ricercatori che arriveranno», ha detto il presidente della SiSchool, Stefano Cucca.

La scuola, che unisce gli standard didattici ministeriali ai migliori elementi dei sistemi educativi inglesi e americani, è diretta dal coordinatore didattico, Luigi Antolini, dirigente di lungo corso nelle scuole pubbliche cittadine, e dal manager londinese Mark Labovitch, con esperienza in scuole internazionali che hanno accolto studenti provenienti da oltre cinquanta paesi. «La SiSchool rappresenta una grande opportunità per la comunità locale e preparerà gli studenti a essere cittadini del mondo», ha detto Antolini. «Porteremo a Olbia il meglio delle pratiche educative internazionali per garantire ai nostri studenti un'istruzione personalizzata di livello mondiale», ha aggiunto Labovitch.

