Le lettere indirizzate in passato all’amministrazione comunale diventano un racconto sonoro e conquistano un riconoscimento nazionale. L’Archivio storico di Santa Teresa Gallura si è classificato al terzo posto nella categoria Podcast di Archivissima 2026, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico italiano.

Il premio è stato assegnato a “Voci tra le carte – Corrispondenze di Comunità”, selezionato tra 50 produzioni audio provenienti da archivi e istituzioni di tutta Italia. A determinare il risultato sono stati i voti del pubblico e le valutazioni di una giuria tecnica. Realizzato nell’ambito della Rete sarda per Archivissima, il podcast affronta il tema dell’edizione 2026, “Quello che non c’è”, attraverso documenti e corrispondenze conservati nell’Archivio comunale. Lettere, richieste e pratiche amministrative diventano testimonianze della vita quotidiana e dei rapporti tra cittadini e istituzioni. La produzione è stata curata dal personale dell’ATI CoopCulture e Agorà, che gestisce i servizi archivistici comunali, con le voci narranti di Luca Piovano e Stefania Davico.

Il riconoscimento premia un’attività di recupero e divulgazione della memoria locale. L’ultima iniziativa risale al 4 novembre scorso, quando, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, è stata allestita una mostra dedicata ai caduti teresini delle due guerre mondiali: 48 nella Prima e 53 nella Seconda. Un lavoro di ricerca che ha permesso di ricostruirne le vicende biografiche e militari.

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