Si conclude con la premiazione dei partecipanti la prima edizione di «Radice materna: l’arte di creare e accogliere», il concorso di arti visive promosso ad Arzachena dallo Spazio Adolescenti «Come Me Nessuno Mai», in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La cerimonia è in programma domani, venerdì 6 novembre, alle 17, nella sala Nexus di via San Pietro 2, alla presenza della giuria tecnica e di una delegazione comunale.

L’iniziativa, lanciata lo scorso febbraio nell’ambito del progetto Spazio Bourgeois, è rivolta ai giovani dagli 11 ai 21 anni, residenti ad Arzachena o frequentanti le scuole del territorio.

L’obiettivo è favorire la creatività e offrire agli adolescenti un’occasione per esprimere idee, emozioni e sensibilità attraverso l’arte. Il tema della prima edizione richiama il concetto di maternità in senso simbolico, inteso come capacità di generare, accogliere, proteggere e far crescere. Ai partecipanti è stata lasciata ampia libertà espressiva, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle installazioni e alle opere digitali, anche attraverso l'impiego di materiali naturali o di recupero. Nel percorso creativo i ragazzi hanno potuto contare sul supporto di Micaela Pisciottu, artista sociale e tutor dello Spazio Bourgeois.

La premiazione non esaurirà il programma del concorso. Il 9 gennaio 2027, alle 17.30, il Museo civico Ruzittu, in via Mozart, ospiterà l'inaugurazione della mostra «Radice materna», dedicata alle opere realizzate. Nella stessa occasione sarà presentato il tema della seconda edizione del concorso. La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo a cura dello Spazio Queen. Un ulteriore appuntamento per valorizzare il lavoro dei giovani e dare continuità all'iniziativa.

© Riproduzione riservata