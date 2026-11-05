La Protezione civile regionale, rispondendo alla richiesta del sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino, ha concentrato personale e mezzi nel centro costiero gallurese che nella tarda mattinata di oggi è stato investito da un nubifragio (173 millimetri di pioggia). Le associazioni di Protezioine civile di Olbia (Gaia, Capo Ceraso e San Pantaleo) e la golfarancina Monte Ruju hanno lavorato insieme al personale dei Vigili del Fuoco per aiutare i proprietari delle abitazioni allagate. Il sindaco Giuseppe Fasolino aveva attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) già nella giornata di ieri, il primo intervento è stato quello di trasferire gli anziani ospiti della casa di riposo del paese al piano superiore della struttura. Particolarmente impegnativa l’operazione di assistenza e soccorso per un pensionato di cento anni. Le attività di protezione civile sono ancora in corso, il sindaco ha deciso di non disattivare il Centro Operativo Comunale. I danni causati dagli allagamenti sono ingenti.

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