Sono 442 gli studenti universitari iscritti ai cinque corsi di laurea erogati a Olbia dalle due università sarde, nell'anno accademico in corso. È Economia e management del turismo, il corso di laurea triennale attivato dall'università di Sassari, quello che conta più iscritti, pari a 184. Sono 109, gli studenti che frequentano il corso di Infermieristica dell'ateneo sassarese e 71 i colleghi del corso di laurea magistrale Innovation management sustainable tourism. I restanti, 78, sono iscritti all'università di Cagliari, suddivisi tra la triennale di Ingegneria navale, con 67 studenti, e il corso professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche ed aeronautiche, con 11 studenti. I dati sono stati elaborati dal centro studi Cipnes - UniOlbia che ha ricostruito anche la provenienza geografica degli iscritti per misurare la capacità di attrazione dell'offerta universitaria attiva a Olbia che si conferma un polo in cui convergono studenti da varie parti dell'isola e non solo. Su 442 universitari, 68 provengono dall'esterno della Sardegna: sessanta dall'estero e otto da altre regioni italiane, tre studenti su quattro risiedono fuori Olbia e più della metà fuori dalla Gallura. Con 118 iscritti, Olbia è il primo Comune per numero di matricole, seguito da Sassari con 30 studenti e da Arzachena con 26. Al quarto posto, Nuoro con 14, poi Siniscola e San Teodoro, ma nella top ten anche Alghero con 8 studenti, Ozieri e Tempio con 6 studenti ciascuno. La percentuale più elevata di matricole fuori sede è detenuta dal corso Innovation management sustainable tourism con il 95 per cento, segue Tecnologie industriali elettriche ed aeronautiche con il 90 per cento, e Infermieristica con il 75 per cento.

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