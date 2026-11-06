È pesante il primo bilancio dei danni causati dal nubifragio di ieri a Golfo Aranci. Oggi il sindaco Giuseppe Fasolino ha iniziato le verifiche delle condizioni di alcuni edifici pubblici allagati, si parla di interventi di messa in sicurezza e ripristino che richiederanno spese per centinaia di migliaia di euro.

Le strade dissestate sono diverse. Poi c’è il capitolo dei danni agli edifici privati, ad attività commerciali, a laboratori e depositi. L’acqua ha reso inservibili macchinari e merce. Per una conta completa dei danni bisognerà attendere la prossima settimana, ma la richiesta dello stato di calamità è praticamente scontata e potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì.

Video di Andrea Busia

Il nubifragio ha cancellato diverse spiagge, come la bellissima Cala Moresca. Le conseguenze di quanto avvenuto ieri a Golfo Aranci sono l’argomento più forte davanti alle perplessità dei tanti che in Gallura hanno ironizzato sull’allerta meteo della Protezione Civile regionale.

Il sindaco Giuseppe Fasolino ha messo in sicurezza la casa di riposo del paese, 24 ore prima dell’ondata di maltempo, proprio sulla base dell’allerta meteo.

Nel sud della Corsica, aerea investita in pieno dal nubifragio, si contano purtroppo due morti.

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