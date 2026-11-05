Il maltempo ha colpito duramente la Gallura, dove dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari sono impegnati in numerosi interventi per fronteggiare gli allagamenti provocati dalle forti precipitazioni.

Le squadre di Olbia e Arzachena stanno operando rispettivamente nei territori di Golfo Aranci e Arzachena, mentre a Golfo Aranci sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Oltre ad aiutare automobilisti rimasti in difficoltà nelle strade sommerse dall'acqua, i soccorritori hanno trasportato un ospite ultracentenario di una casa di riposo dal piano terra ai piani superiori della struttura, mettendolo al riparo dalla situazione di pericolo.

Proseguono intanto le operazioni di prosciugamento di strade, abitazioni private e attività produttive, sia a Golfo Aranci sia nella zona costiera di Porto Cervo, nel territorio di Arzachena. A fotografare la portata dell'ondata di maltempo sono i dati delle stazioni pluviometriche dell'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Il dato più impressionante arriva proprio da Golfo Aranci, dove sono stati registrati 173 millimetri di pioggia nelle sei ore precedenti alle 14. Una quantità pari a circa il doppio delle precipitazioni che normalmente si registrano in un intero mese tra ottobre e novembre.

Altri quantitativi significativi sono stati rilevati a Loiri Porto San Paolo, con 59 millimetri, Siniscola con 49, Budoni con circa 50 e La Maddalena con 46 millimetri. Più contenute le precipitazioni a Olbia: 20 millimetri a San Pantaleo e una decina a Murta Maria, mentre al porto non sono state registrate piogge. Nessuna precipitazione anche a Nuoro.

A evitare conseguenze potenzialmente devastanti è stata una leggera deviazione della direzione dei venti. Il fronte temporalesco, che secondo le previsioni avrebbe dovuto investire direttamente la Sardegna orientale, è rimasto per gran parte della notte a circa 30-40 chilometri dalla costa, scaricando in mare buona parte delle precipitazioni. Per le prossime ore restano possibili alcuni rovesci isolati lungo le coste della Gallura. La perturbazione principale, attualmente tra Francia e Spagna, si sposterà verso est in direzione della penisola italiana, senza interessare direttamente la Sardegna.

(Unioneonline/En.Ne.)

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