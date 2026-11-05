Pianista, tastierista e batterista. Ed è come drummer che l'inglese Gary Husband approda a La Maddalena per il concerto gratuito che si terrà sabato 7 novembre alle 19 al Teatro Primo Longobardo.

Husband presenterà il suo nuovo progetto: Orbital band. Brani vecchi e nuovi da lui composti saranno proposti insieme ad altri scritti dai musicisti stellari della sua band: il bassista Matthew Garrison, già al fianco di leggende come Herbie Hancock, John McLaughin, John Scofield; il chitarrista Rocco Zifarelli, storico componente dell’orchestra di Ennio Morricone e collaboratore di Billy Cobham; il tastierista Tom Cawley, noto per le sue produzioni con Peter Gabriel e i Curios.

Gary Husband appartiene a quella rara categoria di musicisti capaci di esprimere il proprio virtuosismo sia come batterista sia come pianista. Le sue radici classiche, la sua ricerca e il suo sviluppo nell'ambito dell'improvvisazione, del jazz, del rock, del blues ne fanno una delle figure più eclettiche della scena contemporanea, come dimostrano i suoi quarant’anni di carriera accanto a celebri musicisti come John McLaughlin, Jeff Beck, Gary Moore (Thin Lizzy), Mike Stern (Miles Davis), John Wetton (King Crimson), Level 42 e Billy Cobham.

L'evento è inserito nel cartellone del CultureFestival, la rassegna di musica e arti organizzata dall’associazione Sardinia Pro Arte con la direzione artistica di Simone Pittau.

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