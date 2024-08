Al centro, la cura delle persone e non solo dei pazienti: al Mater Olbia Hospital è stato costruito un campo da padel per i dipendenti della struttura.

Realizzato in due settimane dalla società che gestisce i parcheggi dell'ospedale, il campo da padel «è un chiaro segnale dell'interesse del Mater a mettere le persone sempre al centro che siano i nostri pazienti o i nostri dipendenti: nel caso specifico, questa iniziativa serve per fare in modo che da parte dell'ospedale ci sia sempre un'attenzione all'equilibrio tra lavoro, vita privata e vita sociale del nostro personale che può utilizzare questo campo gratuitamente», ha detto l'amministratore delegato della struttura, Marcello Giannico, ringraziando il Comune di Olbia per le autorizzazioni concesse per la realizzazione dell'impianto.

E ha aggiunto: «Questo progetto è una forma di ringraziamento che la direzione del Mater rivolge ai suoi operatori che in questi cinque anni hanno portato dei risultati straordinari».

© Riproduzione riservata